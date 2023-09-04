محافظ شمال سيناء يوجه بتسهيل إجراءات تمويل المشروعات

وجه الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتسهيل إجراءات تمويل هذه المشروعات.

وتابع رئيس مدينة العريش اللواء أسامة أحمد عفش، أعمال الندوة لإدارة مشروعك وتنمية القرية بمجلس المدينة للاهتمام بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية وإدارة صندوق وزارة التنمية بقاعة اجتماعات المجلس.

وأوضح رئيس المدينة خلال الندوة القروض المتاحة الآن بإدارة تنمية القرية وهي كالآتي:

أولا: المشروعات متناهية الصغير أغنام + مفروشات وخلافه وتبدأ من 5000 إلى 20000 ج دون فوائد وأول قسط بعد ثلاثة شهور ومن يرغب سحب استمارة من تنمية القرية بالمجلس مجانا.

المطلوب:

1- ضامن موظف + إقرار قبول خصم من المرتب.

2- صورة البطاقة للضامن والمقترض ويسدد القسط على 30 شهرا.

ثانيا: مشروعات الصغيرة ملابس جاهزة + سوبر ماركت + محل تجاري وإلخ ويبدأ من 15000ج إلى 50000ج

المطلوب:

1- عقد إيجار موثق في الشهر العقاري.

2- سجل تجاري + بطاقة ضريبية

4- ضامن موظف

5- صورة البطاقة للضامن والمقترض.

وعلى من يرغب سحب استمارة من إدارة تنمية القرية بالمجلس مجانا وللاستفسار والمعلومية يمكنكم زيارتنا بالمجلس إدارة تنمية القرية.

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء