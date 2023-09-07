الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: قضايا مؤتمر السكان والصحة والتنمية على أجندة أولويات مصر

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قضايا مؤتمر السكان والصحة والتنمية 2023 على أجندة أولويات الدولة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر "نغم إف إم":"لكي تبني بلدًا يجب أن يكون لديك مواطن متعلم وبصحة جيدة والصحة هنا الصحة البدنية والنفسية والعقلية، لكي ينتج ويساهم في الإنتاج".

ولفت إلى أن المؤتمر برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استضافة هذا المؤتمر لأن الثلاث قضايا موضوعات مهمة جدًا وعلى أجندة الأولويات في مصر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأضلاع المثلث، مضيفًا: "الإعلام مهتم ويغطي جلسات المؤتمر، وينقل ما يدور فيه من حوارات وما يطرح فيه من أفكار، لكن هل الانشغال والاهتمام به على مستوى الرأي العام يليق بحدث مثل هذا؟ أعتقد لا".

مصر تسعى للاستفادة من تجارب الآخرين

وأشار إلى أن المواطن يعتقد أن هذه الأمور تعمل عليها الحكومة، لكن هذا ليس صحيحًا فالمواطن له دور مهم.

وأردف: "عندما تتابع نقاشات المؤتمر وليس التجربة المصرية فقط، فنحن نستعرض تجارب الآخرين في العالم، وما هي الحلول التي يمكن أن تُطرح على المائدة من أجل الاستفادة منها؟".

مؤتمر السكان والصحة والتنمية الباز محمد الباز مش حسبة برمة نغم اف ام الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: شاطئ النخيل تجربة نموذجية نسعى لتعميمها (حوار)

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

التحقيقات فى تفحم وإصابة 4 بمصر القديمة: النيران اشتعلت بمخزن بويات

71 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال