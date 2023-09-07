محمد الباز: قضايا مؤتمر السكان والصحة والتنمية على أجندة أولويات مصر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قضايا مؤتمر السكان والصحة والتنمية 2023 على أجندة أولويات الدولة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر "نغم إف إم":"لكي تبني بلدًا يجب أن يكون لديك مواطن متعلم وبصحة جيدة والصحة هنا الصحة البدنية والنفسية والعقلية، لكي ينتج ويساهم في الإنتاج".

ولفت إلى أن المؤتمر برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استضافة هذا المؤتمر لأن الثلاث قضايا موضوعات مهمة جدًا وعلى أجندة الأولويات في مصر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأضلاع المثلث، مضيفًا: "الإعلام مهتم ويغطي جلسات المؤتمر، وينقل ما يدور فيه من حوارات وما يطرح فيه من أفكار، لكن هل الانشغال والاهتمام به على مستوى الرأي العام يليق بحدث مثل هذا؟ أعتقد لا".

مصر تسعى للاستفادة من تجارب الآخرين

وأشار إلى أن المواطن يعتقد أن هذه الأمور تعمل عليها الحكومة، لكن هذا ليس صحيحًا فالمواطن له دور مهم.

وأردف: "عندما تتابع نقاشات المؤتمر وليس التجربة المصرية فقط، فنحن نستعرض تجارب الآخرين في العالم، وما هي الحلول التي يمكن أن تُطرح على المائدة من أجل الاستفادة منها؟".