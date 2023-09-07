الكليات الحكومية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2023

مع تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لرغباتهم خلال هذه الأيام زاد البحث عن الكليات الحكومية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ كي يتمكنوا من تسجيلها في الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات الحكومية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

في هذا التقرير نعرض الكليات الحكومية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ واخر موعد أمام طلاب الدبلومات النفية لتسجيل رغباتهم.

يكون متاح أمام طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في:

كليات التجارة

كليات الزراعة

كليات الهندسة

كليات الحقوق

كليات الآثار

كليات التربية (نوعية- فنية- موسيقية)

كليات الاقتصاد المنزلي

الكليات التكنولوجية

كليات التمريض

كليات الخدمة الاجتماعي

كليات السياحة والفنادق

كلية الفنون التطبيقية

كليات الفنون الجميلة

المعاهد المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية

كذلك يتاح طلاب الدبلومات الفنية التقديم في المعاهد منها على سبيل المثال

معاهد السكرتارية

معاهد المحاسبة

المعاهد الفنية الصحية

المعاهد الفنية التجارية

معاهد نظم المعلومات

رابط تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني المفتوح حاليا لتسجيل رغباتهم ويكون أخر موعد لتسجيل الرغبات هو الخميس 14 سبتمبر 2023.

موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق الرغبات بالنسبة لطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

بعد الدخول على موقع التنسيق يجب أن ويحدد الطالب نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

بعد ذلك يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

.ثم يسجل الطالب رغباته ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله ويمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة ويحتفظ الموقع بأخر تعديل قام به الطالب.

من الضروري أن يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

تنسيق رغبات طلاب دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

من خلال نفس الموقع ثم يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات

ثم يسجل رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

‌ثم يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.