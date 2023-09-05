رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023.. و"التعليم العالى" تعلن آخر موعد للتنسيق

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 بالإضافة إلى إعلانها كافة التفاصيل عن رغبات الدبلومات الفنية.

وتنشر الدستور رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 موضحة آخر موعد لتسجيل الرغبات.

آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى عن مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 والذي قد فتح أبوابه للطلاب يوم 4 سبتمبر الجارى، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من الاثنين 4 سبتمبر 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

ويمكنك الدخول على رابط التنسيق الرسمى وإتباع الخطوات الكاملة للتقديم فى التنسيق على الرابط التالى (من هنا).

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للآتي: دبلوم المدارس الثانوية (التجارية– الصناعية– الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

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2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق– الخدمة الاجتماعية). دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية– الصناعية– الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات/ ودبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

بالإضافة إلى دبلوم دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

وبالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية فتح التنسيق أبوابه لطلاب الدور الثاني لتسجيل الرغبات الخاصة بهم وذلك عقب اعتماد نتيجة الدور الثانى.