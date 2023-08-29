الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب الدبلومات الفنية.. تنسيق دبلوم صنايع 2023 والكليات المتاحة

دبلوم صنايع
دبلوم صنايع

يكثر البحث عن تنسيق دبلوم صنايع لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم 2023/2024 خاصة بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023.

تنسيق دبلوم صنايع 2023

من خلال هذا التقرير نوضح لطلاب الدبلومات الفنية..  تنسيق دبلوم صنايع 2023 والكليات المتاحة لتنسيق رغباتهم فور إعلان بدء التنسيق. 

من المتوقع أن يبدأ تنسيق دبلوم صنايع لطلاب الدبلومات الفنية فور انتهاء تنسيق طلاب الثانوية العامة مباشرة أي في منتصف شهر سبتمبر القادم 2023.

الكليات والمعاهد المتاحة أمام الدبلومات الفنية 2023 

تتمثل الكليات والمعاهد المتاحة أمام الدبلومات الفنية في التالي كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها، كليات الفنون الجميلة شعبتا(عمارة وفنون، كليات التمريض،  كليات الآثار(شعبة ترميم الآثار)

كذلك كليات الاقتصاد المنزلي، كليات التجارة، كلية التربية جامعة حلوان.

أما بالنسبة للمعاهد فمنها معاهد السكرتارية، معاهد المحاسبة، المعاهد الفنية الصحية  والمعاهد الفنية التجارية. 

كذلك الجامعات التكنولوجية، الجامعة العمالية والأكاديميات المتخصصة.

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حيث يتم تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

يكون تنسيق دبلوما صنايع لطلاب دبلوم نظامي الـ 3 والـ 5 سنوات.

 دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) 

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق).

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 وأبرز المعاهد والكليات المتاحة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الترم الثاني للدبلومات الفنية 2023

كانت نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني 2023 ظهرت بنسبة نجاح 92.4%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني من هنا.

كانت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث 92.79%، أما بالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) كانت نسبة النجاح  97.56%.

وبالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية كانت نسبة النجاح 96.91%، وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) كانت نسب النجاح 99.21%، وفي مدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) كانت نسبة النجاح 87.79%

وبلغت نسب النجاح في مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس، الثانوي التجاري 95.63%، الثانوي الفندقي 97.80%، الثانوي الزراعي 97.87%، الثانوي الصناعي 93.02%

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موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و الكليات المتاحة لهم

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خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

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