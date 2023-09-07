نهى مصباح عميداً لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس، القيادات الجديدة لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تكليف الدكتورة نهى مصطفى للإشراف على معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا

وأصدر الدكتور ناصر مندور، قراراً بتكليف الدكتورة نهى مصطفى كامل مصباح الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية البيولوجية بكلية الصيدلة للإشراف على معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث باختصاصات عميداً للمعهد.

كما قرر الدكتور ناصر مندور ندب الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن حسانين الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، للعمل وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا.

وندب الدكتور أحمد محمد محمد ريان الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة للعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث.

هذا واستقبل الدكتور ناصر مندور كل من الدكتورة نهى كامل، والدكتور محمد عبد الرحمن، لتسليمهما القرارات متمنياً لهما التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليهما.

يُذكر أن نهى مصباح، حاصلة على درجة الدكتوراة في الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، شغلت منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية سبتمبر 2016، وحصلت على درجة أستاذ في الكيمياء الحيوية إبريل 2020.

أما محمد عبد الرحمن أستاذ الفسيولوجية الجزئية والسموم الطبيعية علم الحيوان بكلية العلوم، حاصل على درجة الدكتوراة في الفسيولوجية الجزيئية والسموم الطبيعية، إشراف مشترك بين جامعة قناة السويس وجامعة أوكاياما اليابانية، حصل على الأستاذية فى 2021، عمل وكيلاً لمعهد التقنية الحيوية 2018، ورئيس قسم التقنية الحيوية بالمعهد 2019.