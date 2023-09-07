مطالبة برلمانية بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في الاقتداء بالتجربة اليابانية

في مجال التعليم

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة، بالإسراع في وضع مجموعة من السياسات والخطط لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستفادة من التجربة الناجحة لدولة اليابان الصديقة في مجال تطوير وتحديث المنظومة التعليمية في التعليم العالي والتعليم الأساسي.

تقييم تجربة المدارس اليابانية في مصر

وأشار النائب في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن المدارس اليابانية في مصر حققت نجاحات كبيرة وأكبر دليل على ذلك الاقبال الكبير من التلاميذ المصريين للالتحاق بهذه المدارس، مضيفا أن القضايا التي استعرضها الرئيس خلال لقائه مع يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان ، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية تمثل أهمية كبيرة.

ولفت إلى اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ما تحظى به اليابان، من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وطوكيو

وأشار إلى أن تأكيد وزير الخارجية الياباني، على ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين بمثابة دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين القاهرة وطوكيو.

‏يذكر أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات.

وتطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافيي بين البلدين الصديقين.