برلمانى: الشباب كسب رهان السيسى فى تفجير طاقاته الإبداعية

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فيما يتعلق بتطوير المدن الرياضية ومراكز الشباب بالقرى أو الاهتمام بالمواهب الرياضية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها أيضا تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصرى وتشجيع النشء والعمل الجماعي.

الشباب المصرى يعيش عصره الذهبي



وأضاف أمين، في بيان: “الشباب المصرى يعيش عصره الذهبي فى عهد الرئيس السيسى الذى جعل ملفات وقضايا الشباب فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، والرئيس السيسى لم يدخر جهدا فى توجيه وتكليف الحكومة بصفة عامة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصفة خاصة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصري"، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية واصبحت إنجازاتها متعددة وتفوق الخيال وتتحدث عن نفسها.

تطوير مراكز الشباب وتحسين البنية التحتية الرياضية

ووجه النائب أشرف أمين تحية إلى الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بالمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وضرورة تحسين البنية التحتية الرياضية، وهو ما يؤكد عليه خلال اجتماعاته المتعددة مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

نجاحات مبهرة فى مختلف المواقع القيادية

وأكد النائب أشرف أمين أن شباب مصر الواعد كسب رهان الرئيس السيسى فى تفجير طاقاته وحقق نجاحات مبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى تولاها داخل مختلف المؤسسات الحكومية سواء كمساعدين للوزراء أو نواب للمحافظين، معربا عن ثقته التامة فى استمرار حرص القيادة السياسية على الدفع بالمزيد من شباب مصر فى هذه المواقع بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه التجربة غير المسبوقة في تاريخ مصر.

مبادرات الوزارة لتطوير الشباب



وأكد النائب أشرف أمين الأهمية الكبيرة لجميع المبادرات التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية ومنها منح ناصر للقيادة الدولية وأوليمبياد الطفل المصرى، ومهرجان إبداع مراكز الشباب والجامعات وريحانة تحت رعاية انتصار السيسى، قرينة الرئيس، وبرامج متطوعى الاتحاد الإفريقى، وبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرين باختلاف، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرات فى توعية الشباب المصري بملفات حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية عن طريق بث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية، والإدارة الحكومية الرشيدة والحوكمة وشفافية الأداء فى مجالى الشباب والرياضة بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

نجاحات غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة



وأكد النائب أن وزارة الشباب والرياضة حققت نجاحات غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة فى ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين، مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير 1003 مراكز شباب.

مشروعات متعددة لخدمة الرياضة والشباب المصرى.

كما أشاد أشرف أمين باب بالمشروعات الإنشائية التى حققتها وزارة الشباب والرياضة ومنها 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا، وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء 253 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 96 حمام سباحة، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 استادا رياضيا، وإنشاء وتطوير 13 ناديا رياضيا، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضى، و4 أندية لمتحدى الإعاقة مؤكدا الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لخدمة الرياضة والشباب المصرى.