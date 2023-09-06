الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خطان متوازيان.. برلمانية تقترح حلًا للزيادة السكانية

النائبة شادية الجمل
النائبة شادية الجمل

قالت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قضية الزيادة السكانية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها من أكبر معوقات التى تواجهنا، حيث تلتهم الزيادة السكانية كل عوائد التنمية وموارد الدولة، مشيرة إلى أن مشاركته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان تؤكد اهتمامه بالقضية.

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برلمانى: المؤتمر العالمى للصحة شهادة دولية بنجاح مصر فى القطاع الطبى

 دعوة الرئيس لانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان سنويًا تعكس اهتمامه بالبحث عن حل لأزمة الزيادة السكانية 

ولفتت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن دعوة الرئيس السيسي  لانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بشكل سنوي تعكس إيمانه بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة ضرورة البحث عن حلول تتوافق مع الحالة المصرية فلا يمكن استنتساخ تجارب دول أخرى لتنفيذها في مصر دون النظر لاعتبارات الاختلافات بين الدول.

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رئيس الوزراء يؤكد أهمية رسائل المؤتمر العالمى للسكان

خطان متوازيان

وأشارت الجمل، إلى أنه يجب أن تسير خطط الحد من الزيادة السكانية في خطين متوازيين حيث تقدم حوافز إيجابية هدايا عينية كسلع تموينية أو حواز مادية للأسر الملتزمة بضبط الإنجاب، بالإضافة للتوعية بأهمية الالتزام بضبط الإنجاب، وذلك لينعم أبناؤهم بجودة الخدمات والإمكانيات، وذلك من خلال عقد ندوات ولقاءات تثقيفية للأزواج خاصة في المناطق الشعبية والريفية باعتبارهم الأكثر إنجابًا.

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الصحة تُطلق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

ودعا الرئيس خلال كلمته في المؤتمر إلى انعقاد المؤتمر سنويًا في مصر، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد التنمية، فلا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة.

النائبةشادية الجمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الزيادة السكانية الرئيس عبدالفتاح السيسي حوافز إيجابية

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