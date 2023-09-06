الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا تواجه مصر وأفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن الزيادة السكانية "من أخطر القضايا" التي تواجه مصر وأفريقيا، مبينا أن "عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 6 .1 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، قول الرئيس السيسي في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة) إن تعداد سكان مصر يبلغ 105 ملايين نسمة إضافة إلى تسعة ملايين نسمة موجودين "ضيوفا" على أراضيها وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.

وسلطت "كونا" الضوء أيضا على تأكيد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة، وإشارة الرئيس كذلك إلى أن مصر حدث بها حروب عدة أحدثها "الحرب على الإرهاب" التي استمرت نحو 10 سنوات خلال الفترة من 2011 إلى 2022 وكانت تكلفتها على الدولة "ضخمة جدا" منوها بأن حالة الاستقرار والأمن "جزء مهم وأصيل" في التطوير والتنمية وأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني.

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