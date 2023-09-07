الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث التعليم: برنامج التبادل الطلابى بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم الاتفاق على تفعيل برنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي بين مصر واليابان نوفمبر المقبل. 

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الاتفاق تم خلال لقاء أثناء مؤتمر cop27 بشرم الشيخ، وقد جاء في إطار التبادل الثقافي بين البلدين، والعلاقات الراسخة بين مصر واليابان. 

وأوضح أن البرنامج يتضمن استقبال دفعة من الطلاب المصريين في اليابان، والذي سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل، كما أن هناك دفعة من الطلاب اليابانيين سيأتون إلى مصر خلال شهر ديسمبر، والعدد سيكون في حدود 12 طالبا مصريا سيسافرون إلى اليابان وسيزورون بعض المدارس للتعرف على الثقافة اليابانية، وسيقومون بجولات تثقيفية وسيشاهدون أبرز المزارات السياحية الموجودة في طوكيو.

ومن ناحية أخرى سيكون هناك برنامج لزيارة الطلاب اليابانيين خلال شهر ديسمبر والذي يتضمن تفقد عدد من المدارس وزيارة مكتبة الإسكندرية وسيكون لهم برنامج ثقافي و سياحي يتضمن تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة.

وأكد أن تبادل الطلاب بالمرحلة الثانوية بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات.

شادي زلطة التربية والتعليم التبادل الطلابى تفعيل برنامج مصر واليابان

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