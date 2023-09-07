عمرو هندى: القيادة السياسية حريصة على النهوض بالمنظومة التعليمية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالمنظومة التعليمية، ولعل تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقاء وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، خلال الساعات الماضية، للحديث عن أوجه التعاون في عدد من الملفات بين البلدين ومنها ملف التعليم والتجربة اليابانية على وجه الخصوص، لما لها من مكانة.

يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة التعليمية

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، إلى أن لقاء الرئيس ووزير خارجية اليابان تطرق إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة التعليمية التي شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بأن العلم والبحث العلمى من المؤشرات الأساسية لتقدم الأمم.

مبادرات مهمة لتطوير العملية التعليمية

وأضاف هندى أن السنوات الأخيرة شهدت كمًّا من المبادرات والتوجيهات والقرارات بشأن العملية التعليمية، بداية من النظام التعليمي في مراحل التعليم الأساسي، والذي تم تطويره مرورًا بالمؤسسات والأبنية التعليمية الجديدة التي يتم تطويرها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي انتشرت في مختلف مناطق ومحافظات مصر.

العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي

وتابع النائب عمرو هندى: نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث وضعت القيادة السياسية التعليم إحدى أولويات التنمية في مصر، وتأكد ذلك بعد إطلاق مبادرة (نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر) عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصرى والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الصدد.