الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصنع الأدوية البيولوجية خطوة مهمة لتطوير صناعة الدواء فى مصر

الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية في مصر بالشراكة مع مستثمر استراتيجي مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة مهمة في طريق تطوير صناعة الأدوية في مصر، من شأنها زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الدواء وزيادة حجم التصدير وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

47% من حجم سوق الأدوية عالميًا

وثمّن أبوالعلا، في تصريحات له اليوم، ما تم إعلانه عن اعتزام الشركة القابضة للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وذلك بشركة النيل للأدوية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، منها ما بين 43 و45 مليون دولار بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أهمية تلك الخطوة من الناحية العلمية والطبية، خاصة أنها تتعلق بنقل التكنولوجيا "know how"، وفي ظل الاتجاه العالمي حاليًا نحو الأدوية البيولوجية والتي أصبحت تمثل ما بين 42%- 47% من حجم سوق الأدوية عالميًا.

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الأكثر أمانًا 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أن الأدوية البيولوجية تعد أكثر أمانًا وآثارها الجانبية أقل بكثير، نظرًا لأنها يتم إنتاجها من البكتيريا، والخميرة، والأنسجة.

جذب الاستثمار الأجنبي

وأشار النائب أيمن أبوالعلا إلى أن تلك الخطوة لها فوائد أيضًا على المستوى الاقتصادي، حيث تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وبالتالي العمل على سد احتياجات مصر من تلك الأدوية، والعمل على زيادة حجم الصادرات من تلك الأدوية لجلب العملة الصعبة وسد احتياجات السوق المحلية.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى التوسع في مثل تلك الخطوات الاستثمارية، التي تستهدف تطوير الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

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