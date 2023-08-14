الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يدعو لمراجعة طريقة الدراسة وإلزام الطلاب بالحضور

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوقائع الأخيرة التى كشفت عنها نتائج عدد من كليات الطب بصعيد مصر، من رسوب نسبة ٦٠ في المائة من الطلاب، تتطلب إعادة النظر في طريقة الدراسة والتعامل مع الطلاب بمثل تلك الكليات العملية، وذلك بما يتماشى خطوات الدولة لتطوير العملية التعليمية والاهتمام بالأطباء.

ودعا أبو العلا في تصريحات له اليوم، إلى ضرورة دراسة أسباب مثل تلك الوقائع، والعمل على إعادة النظر في طريقة الدراسة، وإلزام الطلاب بالحضور وإجراء تقييم بشكل مستمر يشرف عليه الأساتذة المتخصصين، وذلك لضمان مستوى علمى جيد للطلاب بتلك الكليات.

وأوضح أبو العلا، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة غريبة على كليات الطب، وهى عدم الاهتمام بحضور المحاضرات، والاعتماد علي الدروس الخصوصية خارج الكليات، وهو الأمر الذى يحد من تفاعل الطلاب مع الخبرات الكبيرة من الأساتذة الكبار في مجال الطب.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، ضرورة تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات العامة التى تجمع بين الطلاب والأساتذة الكبار، والتى تساعد في نقل الخبرات للأجيال الجديدة.

ايمن ابو العلا الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب كليات الطب الدروس الخصوصية

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