الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد أبو عاصي لـ"صالون التنسيقية": الصناعة أصبحت أمنا قوميا.. والصانع يحتاج حوافز استثمارية

جانب من الصالون الثقافى
جانب من الصالون الثقافى

قال الكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، رئيس تحرير ومقدم برنامج “خمسينة اقتصاد” على يوتيوب، إن المواطن المصري يهتم بالشأن الاقتصادي، مضيفًا أن الصناعة أصبحت أمنا قوميا وعنصرا مهما ومكملا أساسيا للاقتصاد، فالاقتصاد صناعة وتجارة واستثمار.

الصانع لا يحتاج إلى الأموال بقدر ما يحتاج للحوافز الاستثمارية

جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وأوضح أن الصانع لا يحتاج إلى الأموال بقدر ما يحتاج للحوافز الاستثمارية، مضيفًا أننا نحتاج للعمل على دعم الصناعة على حساب التجارة.

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تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى "بريكس"

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سلسلة من الصالونات النقاشية

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من  النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور  محمد علي إبراهيم، العميد  الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس  محمد  البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم  القاضي  عضو  تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

صناعة وتجارة واستثمار تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إدارة اتحاد الصناعات

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