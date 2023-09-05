الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: دمج الأحزاب لم يحسم خلال جلسات الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن موضوع دمج الأحزاب لم يحسم خلال جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، لافتاً إلى أنه كان متواجدًا على جدول أعمال اللجنة.

أضاف رشوان، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية Extra news، أنه كان هناك مفارقة، لافتاً إلى أن الأحزاب في مصر لا تقوم إلا على تمايز في البرامج، أي أنه على سبيل المثال تم تقديم طلب حزب، فإذا كان هناك اثنان يشبهان بعضهما أو أن هناك حزب قائم برنامجه شبه ما تم تقديمه، لا يقبل برنامج الحزب الآخر، وفي نفس الوقت نريد دمج للأحزاب من أجل تقليل عددها: "كيف يكونوا شبه بعضها، وهما في الأساس مقبولين على أنهم مختلفان عن بعضهما". 

أوضح أن دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية يون لها وجود حقيقي على الأرض في الشارع المصري، لكن دمج الأحزاب لا يمكن أن يكون قصري، والقانون الحالي يقول بأنه لا ينشأ حزب إلا إذا كان متمايز عن الأحزاب القائمة. 

ضياء رشوان الحوار الوطنى المنسق العام للحوار الوطني برنامج حديث الأخبار دمج الأحزاب

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