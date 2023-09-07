الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة تُؤيد توجيه 100 مليار دولار لدعم احتياجات الاقتصادات النامية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن العالم يواجه خطر حدوث "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية، داعيًا قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه الكوكب.

خطر حقيقي من التفكك بين الدول

وأوضح خلال كلمته في قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن هناك خطرًا من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية؛ بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية.

ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل، معبرًا عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لـصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.

انطونيو جوتيريش تغير المناخ تمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ الولايات المتحدة الصين آسيان آسيا

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