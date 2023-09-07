الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير آثار يكشف تفاصيل جديدة بشأن إعادة حجر رشيد إلى مصر

حجر رشيد
حجر رشيد

كشف الدكتور علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية، تفاصيل جديدة بشأن إعادة  حجر رشيد إلى مصر، قائلًا: "إن صحيفة  الإندبندت أعلنت أن المتحف البريطاني يدرس إعادة حجر رشيد، لكن لم يصدر المتحف البريطاني أي بيان رسمي يؤكد ذلك". 

وأضاف الدكتور علي أبو دشيش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "أعتقد أنهم يقولون ذلك فقط بسبب الفضيحة الخاصة بسرقة 2000 قطعة من المتحف، ولذلك هم يحاولون تهدئة الرأي العام لأن حجر رشيد موجود في المتحف البريطاني منذ 200 سنة". 

مطالبة الدكتور زاهي حواس بإعادة حجر رشيد 

وأوضح أن الدكتور زاهي حواس طالب منذ عام 2010م بإعادة حجر رشيد، لافتًا إلى أن الحجر هو أيقونة الحضارة المصرية القديمة، معقبًا: "هذه الدول للأسف مازالت تمارس سياسة الاستعمار فيما يتعلق بالآثار المصرية".

حجر رشيد اعادة حجر رشيد صحيفة الإندبندنت المتحف البريطاني برنامج التاسعة

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