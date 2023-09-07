روسيا: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 13 مرة

أكد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا - أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية - أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 13 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.

وقال نائب رئيس المركز فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف الدولي، 13 حالة انتهاكا لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأوضح كوليت أنه في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 خروقات لطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" وطائرتين بدون طيار متعددتي الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".

وكان مركز المصالحة الروسي أعلن أن طائرات التحالف الدولي انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم يوم الإثنين الماضي 14 مرة في سوريا.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.

التحالف يرسل تعزيزات عسكرية قادمة من العراق إلى سوريا

أعلنت قوات التحالف الدولي إرسال تعزيزات عسكرية إلى ‏مناطق شمال شرق سوريا قادمة من معبر الوليد الحدودي مع ‏إقليم كردستان العراق.

وذكرت محافظة الحسكة، أن"قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مناطق شمال شرق سوريا، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق".

وضم الرتل 30 شاحنة، تحمل على متنها صناديق مغلقة وصهاريج وقود، بالإضافة إلى مولدات كهربائية، ومعدات عسكرية ولوجستية، اتجه إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر وقسرك بريف الحسكة الشمالي.

وهي القافلة الثانية للتحالف الدولي، التي تدخل مناطق شمال وشرق سوريا، خلال سبتمبر الجاري، حيث أدخلت قوات التحالف الدولي في الثاني من الشهر الجاري، رتلاً عسكرياً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وضم الرتل 20 شاحنة محملة مواد لوجستية وعسكرية وكتل إسمنتية وصناديق مغلقة، حيث اتجه الرتل نحو قواعد تابعة التحالف الدولي في مدينة الشدادي بريف الحسكة.

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ‏بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد ‏عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".‏