موسكو: مُسيرات "التحالف الدولى" خرقت بروتوكولات عدم التصادم فى سوريا 10 مرات اليوم

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، الثلاثاء، أن "التحالف الدولي" في سوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم 10 مرات خلال نهار اليوم.

وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "سُجلت خلال النهار عشر حالات انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأعلن العميد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليج جورينوف في منطقة التنف، عن أن مسيّرة "إم كيو-9" تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو.

وأشار جورينوف إلى أنه يوم الأحد 30 يوليو الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو- 9"، من طراز "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو".

ولفت المسئول الروسي إلى أن "هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف من دون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قِبل الطائرة الأمريكية)"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

خروقات متكررة

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مركز المصالحة الروسي عن أن التحالف الدولي يخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية، خاصة خلال شهر يوليو المنصرم.

فوفق تصريحات جورينوف، فقد خرق التحالف الدولي بروتوكولات منع التصادم يوم 26 يوليو 12 مرة، ويوم 18 يوليو 14 مرة.

وأكد جورينوف، في كل مرة أن الانتهاكات للأجواء السورية من قِبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف- 16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي، غير قانونية وتعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاجون لروسيا بسلوك غير مهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.