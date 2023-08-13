الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات التحالف الأمريكية تخرق بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 14 مرة

طائرات التحالف الأمريكية
طائرات التحالف الأمريكية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.

 

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية. وتم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

 

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية تم تسجيل 18 انتهاكا من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتين "تايفون" وطائرتي "رافال"، ومسيرتين من طراز MQ-1C

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