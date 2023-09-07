"البيطريين" تحذر المواطنين من نوع أسماك به مادة سامة

حذرت نقابة البيطريين، المواطنين من نوع أسماك به مادة سامة تؤدي إلى العديد من الأمراض، وذلك بعد تلقيها رسائل كثيفة من المواطنين تستفسر عن ظهور ضي أزرق في سمكة الماكريل.

الضوء الأزرق داخل سمك الماكريل

ونصحت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، المواطنين بشأن ظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل، قائلة إن العلامات الطبيعية لأي منتج غذائي مثل اللون والرائحة والملمس هي الدالة على جودة المنتج.

وحذرت "ذكي"، في تصريحات تليفزيونية، من تناول الأسماك أو اللحوم في حال وجود أي علامات غريبة بها، ذلك يعني أنها غير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت أن التفسير الوحيد لظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل هو وجود مادة كبريتات النحاس التي تستخدم بشكل محرم ومجرم في عمليات صيده.