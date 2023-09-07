نجمات يتألقن فى مهرجان البندقية السينمائى (صور)

لا يزال هناك الكثير من السحر بفضل مجموعة كبيرة من الفساتين بدون حملات على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الثمانين.

في العرض الأول لفيلم بريسيلا وهو فيلم صوفيا كوبولا عن حياة بريسيلا بريسلي، ووصل العديد من الضيوف مرتدين اختلافات بسيطة في الفستان بدون حملات، كما لو كانت قواعد لباس غير معلنة.

وكانت الفساتين العمودية والفساتين الضيقة هي السائدة، كما ظهرت الصحفية الإيطالية كونسيتا دي جريجوريو بشعر قصير وفستان وردي بأكمام طويلة مكشوفًا من الأكتاف وخاليًا من الضجة.

وفي الوقت نفسه سارت فرحانة بودي إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة في دبي في الاتجاه المعاكس بفستان ضخم مكشكش وذيل طويل بألوان متدرجة من اللون الوردي.

وصلت كوبولا بفستان أسود بدون حمالات مع كيب، بينما ارتدت بينيديتا فينوكتشي بنطالًا أسود بالكامل بأكمام، كما ظهرت رايسا روس باللون الأسود والتي أعطت أجواء حفلات الخمسينيات من خلال ثوبها المصنوع من الدانتيل مع ذيله الطويل اللامع، في حين وصلت ضيفة لم تذكر اسمها بفستان مزين بالترتر ونظارات شمسية.

وعلى الطرف الآخر من طيف الألوان كانت كايلي سبايني التي تلعب دور بريسلي ترتدي اللون الأبيض الناصع، وحافظت على مظهرها متطورًا من خلال الجزء العلوي المزيّن بالخرز الملائكي.

كانت بيلا ثورن أيضًا باللون الأبيض، والتي وصلت مرتدية حريرًا كريميًا بدون حملات مع ذيل خلفي، وروسيو مونوز موراليس التي وصلت بفستان أبيض بسيط، بقصة مستقيمة على الصدر، وجيوب أمامية.

يستمر مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ80 حتى يوم 9 سبتمبر، بحضور المشاهير من النجوم العالميين يسيرون على السجادة الحمراء، ملبين الدعوة لأقدم مهرجان سينمائي، والذي أطلق عام 1932، ويشكل منصة لصانعي النجوم والأفلام والعاملين في مجال السينما، ويتابعه الجمهور بشغف أيضًا.