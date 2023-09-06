مصمم الأزياء جورجيو أرماني يبدع في مهرجان البندقية السينمائي

جلب مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني التألق والنجوم إلى المدينة المطلة على القناة يوم السبت بعرض أزياء أطلق عليه "ليلة واحدة فقط" الذي تزامن مع الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي.

وقدم المصمم البالغ من العمر 89 عامًا عرضًا مرحًا مستوحى من السينما لضيوفه المشاهير والذي ضم الممثلين جيسيكا تشاستين، وصوفيا لورين، وسيدني سويني، وريج جين بيج، والمخرجين أنج لي وأفا دوفيرناي، الذين كانوا من بين الوجوه الشهيرة في الصف الأمامي.

تم تصميم مجموعة Armani Prive حول إبداعات الأزياء الراقية المزخرفة بأنماط جذابة، والتي غالبًا ما تكون مقترنة بياقات مكشكشة.

كانت الفساتين والقمصان والسراويل وأغطية الرأس متلألئة بالترتر، تمت إضافة لمسات من الألوان الزرقاء والخضراء والوردية الزاهية إلى الأطقم ذات اللون الأسود إلى حد كبير مع صور ظلية ضيقة أو عائمة.



افتقر مهرجان البندقية السينمائي إلى قوة النجومية المعتادة هذا العام، حيث اضطر العديد من نجوم هوليوود إلى تجنب الحدث بسبب إضراب الممثلين ومشاكلهم، ومع ذلك لم يكن لدى أرماني أحد أعظم المصممين في إيطاليا بعد الحرب، أي مشكلة في ملء المدينة بالبريق والسحر.

سبق أن أقيمت عروض أزياء في مدن مثل طوكيو ونيويورك ولندن ودبي، حيث أقيم عرض دبي عند سفح برج خليفة في عام 2021، حيث توفر نوافير دبي خلفية درامية مناسبة.

وتزامن هذا الحدث مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس فندق أرماني دبي وكان دليلاً على العلاقات الوثيقة التي تربط المصمم بالإمارة، وقال أرماني لصحيفة ذا ناشيونال آنذاك : "من نواحٍ عديدة ترتبط دبي بأرماني، حيث أن هناك جانب خاص بأرماني يشبه شخصيتي، وهي صفة مشتركة بيننا: إنه بلا شك مكان يركز على المستقبل، وسريع الحركة، حيث لا يعرف الخيال حدودًا.. لا شيء ولا أي مكان يمكن مقارنته مع روعة دبي، التي تم تصميمها وتشييدها بهدف وحيد هو إذهال العالم".