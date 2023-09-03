كارول سماحة: تجربة الغناء في مهرجان العلمين "مميزة للغاية"

علقت الفنانة كارول سماحة، على مشاركتها في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولي.

وقالت كارول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم:"كنت سعيدة بمستوى المهرجان والتحضيرات والنتيجة النهائية للمهرجان"، مؤكدة أن تجربة الغناء في مهرجان العلمين مميزة للغاية.

أضافت أن مشاركتها بمهرجان العلمين كانت تجربة جيدة، مشيرة إلى أن مهرجان العلمين شيء جديد ومختلف على مصر وكان مستوى راقى واستمعت كثيرا بالحفلة.

وأوضحت أنها لأول مرة أشارك في حفل بمهرجان العلمين وهذا المهرجان بدورته الأولى، وزرت مدينة العلمين كثيرا وأعيش في الساحل واستمتع به كثيرا.

أشارت إلى أن العلمين الجديدة رائعة، وعندما وصلت إليها كانت ترغب في البقاء فيها على الأقل يومين إضافيين للاستمتاع بجمالها الساحرة.