"فوت ميركاتو": محمد صلاح مستمر مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات في مسلسل الانتقال المحتمل لـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن محمد صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن صلاح مستمر مع ليفربول بشكل مؤكد، لينتهي مسلسل مفاوضات الاتحاد معه هذا الصيف.

وتُغلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية مساء غدًا الخميس.

وتوصل الاتحاد لاتفاق للتعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني.

محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، تم ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته.

وبخصوص مسلسل صلاح واتحاد جدة، فإن النادي الإنجليزي أكد أكثر من مرة عن طريق مديره الفني الألماني يورجن كلوب ولاعبي الفريق أن "صلاح" ملتزم بعقده مع النادي ومستمر في الريدز، وذلك منذ الكشف عن اهتمام النادي السعودي به في بداية الموسم الجاري.

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة في مصير محمد صلاح

بعد أن تم رفض العرض الأول من جانب ليفربول والذي بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من قبل الاتحاد، سيسعى النادي السعودي وفقًا لجميع التقارير الصحفية في الساعات الماضية لتقديم عرض ثانٍ خيالي.

وكشفت تقارير صحفية عن أن العرض سيكون 230 مليون يورو لضم صلاح ليكون الأغلى في تاريخ اللعبة متجاوزًا صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017 والتي بلغت 222 مليون يورو.

ولفتت التقارير إلى أن العرض الجديد سيقدم من النادي السعودي بحد أقصى اليوم أو صباح غدٍ الخميس، لكي يتمكن اتحاد جدة من حجز الكشوفات الطبية للاعب حال الموافقة أو البحث عن بدائل حال رفض العرض.

ويتردد أن غياب صلاح عن قائمة مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا تمهيد لإمكانية إتمام صفقة اتحاد جدة والسفر للسعودية.