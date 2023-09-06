تقارير سعودية: اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة أتم اتفاقه مع ريال بيتيس الإسباني من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي لويس فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية، والمقرر له حتى 7 سبتمبر الجاري.

الرياضية السعودية: اتحاد جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع لويس فيليبي

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي لويس فيليبي مدافع ريال بيتيس الإسباني من أحل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم اتحاد جدة بضم جناح ومدافع لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحق للنادي السعودي، ضم 8 لاعبين أجانب في الموسم الجديد قبل انتهاء فترة القيد.

ويضم حاليًا الفريق 9 لاعبين أجانب وهم، مارسيلو جروهي وعبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما ورومارينيو ونجولو كانتي وفابينيو وفيليبي جوتا وإيجور كورنادو وأحمد حجازي

ورحل عن الفريق طارق حامد الذي انتقل إلى صفوف ضمك منذ أيام قليلة.

واقترب البرازيلي رومارينيو من الانتقال إلى الشباب السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل في المونديال

بات فريق اتحاد جدة السعودي الأقرب لمواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي يوم 15 ديسمبر المقبل، مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.

وتقام مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر المقبل.

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