الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة محجوب تشعل حفلها بمهرجان القلعة وتعلق: مبسوطة بالتواجد

.المطربة نسمة محجوب
.المطربة نسمة محجوب

أشعلت المطربة نسمة محجوب حفلها المقام حاليًا ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

بدأت نسمة الحفل بأغنية "الوقت يعدى" وهي أحدث أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور بالآلاف، وقالت نسمة في بداية حفلها "مبسوطة بالمشاركة في المهرجان، وبستنى المهرجان من السنة للسنة".

وتختتم غدًا فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من انطلاقه، حقق فيهما نجاحات كبيرة، وتصدر اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إضافة إلى النقل المباشر على فضائية "الحياة".

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام، مساء الغد الخميس، مع الموسيقار العالمى عمر خيرت، الذى أعد برنامجًا مميزًا للحفل، حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته، التي قدمها على مدار مشواره الفنى الطويل، وتحظى حفلات خيرت باهتمام جماهيري واسع، ونفدت تذاكر الحفل تقريبًا فور طرحها.

بعد أسبوعين من نقل قناة الحياة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، يسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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