الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فرج عبدالله لـ«صالون التنسيقية»: نحن بحاجة لحلول غير نمطية لمعالجة التضخم

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال د. فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن هناك عجزًا متتاليًا في الموازنة، كما أنه رغم أن الموازنة المخصصة للحماية المجتمعية هي الأعلى في تاريخ مصر ووصلت 549 مليار جنيه، لكنها غير كافية، مشيرًا إلى أن سلة الغذاء تزيد بمعدل أعلى من الأجور.

تقليل العبء على المواطنين 

أضاف عبدالله، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، إننا بحاجة إلى حلول غير نمطية لمعالجة التضخم الذي وصل إلى 41%، وربما قد يكون تخطى في السوق هذه النسبة، فمؤشر الاستهلاك في السوق، يشير إلى أن التضخم وصل إلى 80%، لذلك لا بد من معالجة الأرقام الموجودة، حتى يتم تعديل السياسات الموجودة. 

الأدوات الرقابية 

وطالب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بزيادة فعالية الأدوات الرقابية الموجودة، لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق، وحماية المستهلك بشكل عاجل، إضافة إلى أنه لا بد من دراسة أثر التغير لأي قرار لوزير المالية على الجمارك، مضيفًا أنه لا بد من تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، للتأكد من أن الدعم القادم من الحكومة وصل بالفعل إلى مستحقيه، إضافة إلى أنه لا بد من وجود سياسات هيكلية للتوسع في السوق المحلي والإقليمي. 

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بدء صالون تنسيقية الأحزاب لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار (فيديو)


أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من  النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور  محمد علي إبراهيم، العميد  الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والمهندس  محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم  القاضي، عضو تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين.

الدكتور فرج عبدالله الجمعية المصرية جامعة السادس من أكتوبر الغذاء الأجور

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