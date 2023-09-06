عمرو الحديدى يكشف أهمية مبادرة كيفية التعامل مع توقف القلب

كشف الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب ومدير قصر العيني الفرنساوي السابق، أهمية مبادرة كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو زيادة حالات الموت المفاجئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الوفاة المفاجئة ربما تحدث لشخص لديه أمراض غير مكتشفة تؤدي للوفاة مثل تضخم في عضلة القلب، والكوليسترول، والذي يؤدي لجلطات وتوقف القلب المفاجئ.

المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات في المولات ودور العبادة

وتابع: أن المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات في المولات ودور العبادة ولكن المشكلة تكمن فيمن يستخدمه، مؤكدًا أنه سيتم تدريب أشخاص كثيرة على استخدام جهاز الصدمات ومنهم أشخاص عاديون، كما أنه سيتم عمل "جي بي إس" لمعرفة مكان الجهاز.

وأوضح أنه يوجد طرق معنية للتدريب يستطيع من خلالها الشخص معرفة إذا كانت الحالة مغمى عليها أو متوفي.