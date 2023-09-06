الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو الحديدى يكشف أهمية مبادرة كيفية التعامل مع توقف القلب

الدكتور عمرو الحديدي،
الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب

كشف الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب ومدير قصر العيني الفرنساوي السابق، أهمية مبادرة كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو زيادة حالات الموت المفاجئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الوفاة المفاجئة ربما تحدث لشخص لديه أمراض غير مكتشفة تؤدي للوفاة مثل تضخم في عضلة القلب، والكوليسترول، والذي يؤدي لجلطات وتوقف القلب المفاجئ.

المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات في المولات ودور العبادة

وتابع: أن المبادرة تهدف لوجود جهاز الصدمات في المولات ودور العبادة ولكن المشكلة تكمن فيمن يستخدمه، مؤكدًا أنه سيتم تدريب أشخاص كثيرة على استخدام جهاز الصدمات ومنهم أشخاص عاديون، كما أنه سيتم  عمل "جي بي إس" لمعرفة مكان الجهاز.

وأوضح أنه يوجد طرق معنية للتدريب يستطيع من خلالها الشخص معرفة إذا كانت الحالة مغمى عليها أو متوفي.

عمرو الحديدي توقف القلب المفاجئ الموت المفاجئ جهاز الصدمات المولات دور العبادة تدريب أشخاص كثيرة

مواد متعلقة

"محيى الدين": مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أسفرت عن عدد كبير من المشروعات فى إفريقيا

الكشف على 82.8 مليون طفل منذ انطلاق مبادرة "السمنة والأنيميا والتقزم"

مبادرة الـ 100 يوم الذهبية: الإقبال على مراكز المشورة الأسرية "فاق التوقعات"

محافظ المنيا: إجراء 57 ألف عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. ختام برنامج تدريبي في التسويق الإلكتروني بأسوان

الأكثر قراءة

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

الحكومة: ملتزمون بمعاونة "الهيئة الوطنية" لإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل

اللواء سمير فرج: بريطانيا غيرت قانونها من أجل مجدى يعقوب

مقدم البلاغ ضد صاحب "عُمرة البدل" يكشف أهم التهم الموجهة إليه

"الكهرباء" تدرس إنشاء 4 وحدات نووية جديدة فى مطروح

أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهى من الكبائر وأسوأ أنواع الزنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال