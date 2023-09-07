بينهما علاقة نسب.. تفاصيل مقتل شخص فى مشاجرة بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر في إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخص وقتله في مشاجرة نشبت بسبب خلاف عائلي بينهما.

تفاصيل مقتل أربعيني في مشاجرة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بنطاق قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، ومصرع شخص في المشاجرة نقلته سيارة الإسعاف الي مجمع الإسماعيلية الطبي.



ووجه اللواء أحمد خطاب مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث ضم الرائد سيد نصر الله والنقباء محمود طارق ومنان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز انتقلوا إلي مكان الواقعة لفحصها.



وقالت المصادر الأمنية والطبية أن المشاجرة أسفرت عن مصرع: أحمد. ح.ع 40 سنة عامل زراعي ومقيم بقرية عين غصين بدائرة المركز خلال جلسة عرفية لحل نزاع أسري بين أسرة نجلة شقيقته وأسرة زوجها.



والقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على كلا من: أحمد.م.ح 42 سنة مزارع وشقيقه إبراهيم.م.ح 30 سنة مزارع وإبراهيم.ال.ا"26 سنة مزارع لاعتدائهم علي المجني عليه بالضرب بالعصا مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي على المخ تسبب في وفاته.

التصريح بدفن الجثمان

وأمرت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم الجثمان إلى ذويه بعد انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وارفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

خلافات أسرية

وأشارت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى وجود خلاف أسري بين طرفي المشاجرة لوجود علاقة نسب بينهما، تطورت إلي مشاجرة استخدم فيها أحد الأطراف العصي في الاعتداء علي المجني عليه مما تسبب في وفاته.