الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

طبيب بيطري بالوادي الجديد: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة ومرئية للجميع

الدكتور سعد غانم
الدكتور سعد غانم

أكد الدكتور سعد غانم، طبيب بيطري في الوادي الجديد، أن الإنجازات والمشروعات التي تحققت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ملموسة ومرئية للجميع، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه البلاد من الخارج. وأكد أن مصر لن تتوقف عن العمل والبناء والتعمير من أجل بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف غانم أن العدو الحقيقي لمصر هم أولئك الذين لا يرون حجم الإنجازات التي تحققت في وقت قياسي، على الرغم من توقف بعض الدول بسبب التهديدات التي تواجهها. وأشار إلى أن مصر تستمر في البناء والتنمية رغم الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على جميع دول العالم.

وأوضح غانم أن حجم الإنجازات التي نراها في مصر تضع البلاد على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من أكبر الدول المتقدمة في السنوات القادمة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكبر شبكة طرق في العالم، ومشروعات زراعية كبيرة، وتحسين البنية التحتية للعديد من المراكز والقرى، مثل مركز الفرافرة ومركزي الخارجة وباريس.

وأشار غانم إلى أن من بين المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في مصر بشكل سريع مشروعات تسكين الشباب والمراكز التكنولوجية التي تسهل حياة المواطنين، بالإضافة إلى مجمع المصالح الحكومية في كل مركز، وإنشاء مراكز شباب جديدة وتطويرها، وتحسين وبناء وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات الجديدة، وبناء دور العبادة.

وأكد غانم، أن مصر تسير على خطى ثابتة وبسرعة الصاروخ تحت قيادة واعية محبة لوطنها الغالي مصر، مؤكدًا على تأيدت لفترة رئاسية جديدة من أجل غد أفضل.

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