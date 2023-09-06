الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

اندلع حريق هائل في أحد الطوابق بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بمدينة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل والذي تسبب في اشتعال النيران في محتويات المنزل بسرعة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وتحديدًا في الطابق الثاني من المنزل.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل، تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حريق هائل الفيوم اللواء ثروت المحلاوي الحماية المدنية ماس كهربائي

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