«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

تحدث إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم، في أحد برامج راديو «جيلي إسرائيل»، حول مستجدات محاولات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال إيلي كوهين: "نحن في أعلى نقطة من احتمال التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية"، حسبما بثت إذاعة «Israel Galey» الإسرائيلية.

اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "أقدر بأنه في غضون ستة أشهر سنكون قادرين على إبرامه"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

وتسعى إسرائيل، والإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، أن تنجح في إبرام اتفاق تطبيع كامل بين تل أبيب والرياض.

وتتوالي التقارير الإسرائيلية حول الجهود التي يتم بذلها من جانب تل أبيب وواشنطن من أجل إنجاز اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية في أقرب وقت ممكن.

طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريًا في السعودية

والأسبوع الماضي، توقفت طائرة إسرائيلية اضطراريًا جراء عطل فني خلال عودتها من جزر سيشل، في مطار الملك سلمان بمدينة جدة السعودية، وبقيت هناك حتى اليوم التالي من أجل التمكن من إكمال رحلتها إلى إسرائيل أو توفير طائرة أخرى لنقل الركاب.

وكانت الطائرة الإسرائيلية تحمل على متنها 128 راكبًا، بينهم مسئولون أمنيون كانوا يقضون العطلات الصيفية مع عائلاتهم، بالإضافة إلى شقيق أحد أعضاء الكنيست.

ووفرت السلطات السعودية غرفًا في أحد الفنادق القريبة من المطار لاستضافة الركاب الإسرائيليين، الذين تمتع بعضهم بجولة داخل السوق الحرة بالمطار.

وتفاعلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الواقعة، حيث وصفوا تلك الرحلة بـ«التاريخية»، وسط محاولاتهم الترويج لوجود تقدم فيما يخص عقد اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وكذلك، أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها للركاب الإسرائيليين لحين توفير طائرة أخرى تنقلهم إلى تل أبيب، رغم عدم وجود علاقات بين الرياض وتل أبيب حتى الآن.