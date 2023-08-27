الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

لقاء سري في روما..

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

نجلاء المنقوش وإيلي
نجلاء المنقوش وإيلي كوهين

كشف إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، عن لقاء سري جمعه بـ"نجلاء المنقوش" وزيرة خارجية ليبيا في الحكومة المنتهية ولايتها.

يعد هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل، والذي ناقش عدة ملفات، كما بحث إمكانيات التعاون والتواصل بين الجانبين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين. 

لقاء كوهين المنقوش.. أين؟ 

عُقد اجتماع كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية "روما"، على هامش زيارتهما إلى هناك، وحضر الاجتماع رونان ليفي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

واستضاف أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، اجتماع كوهين والمنقوش، في روما، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

من جانبه، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، الشكر إلى نظيره الإيطالي على استضافة هذا الاجتماع.

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ماذا ناقش اجتماع كوهين والمنقوش؟

تطرق اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي ونجلاء المنقوش إمكانية التعاون بين ليبيا وإسرائيل، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا.

وتحدث كوهين، خلال الاجتماع، حول إمكانية إرسال المساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية، وكذلك تقديم المساعدة في عدة مجالات أبرزها الزراعة وإدارة موارد المياه.

تطلعات إسرائيلية للتطبيع مع ليبيا

وتعليقًا على الاجتماع، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "اللقاء التاريخي مع نجلاء المنقوش هو الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.. حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل".

وتابع: "الاجتماع التاريخي مع المنقوش في روما.. نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل".

وأكد أنه تحدث مع المنقوش حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وكذلك أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية. 

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تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

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