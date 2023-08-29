أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

وصلت طائرة إسرائيلية إلى مطار "بن جوريون" اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها اضطراريا في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، إثر عطل فني.

الطائرة الإسرائيلية من طراز «إيرباص A320» ذات المحركين، وكان من المقرر أن تهبط في إسرائيلي أمس الاثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، قادمة من جزر سيشل، ولكن بسبب العطل اضطرت إلى تغيير مسارها، وهبط في السعودية.

وكان على متن الطائرة أكثر من 120 إسرائيليًا، وتم نقلهم إلى البقاء في إحدى الفنادق القريبة من المطار، خاصةً أنه كان من الصعب أن تغادر الطائرة قبل إصلاحها أو أن يتم ترتيب رحلة أخرى لهم.

في ذلك السياق، وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك الرحلة بـ«التاريخية» في محاولة احتفاء باستقبال السعودية للإسرائيليين الموجودين على متن الطائرة «التي جاء هبوطها في مطار جدة وبياتها هناك اضطراريًا»، وبالتزامن مع التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن جهو تتم من جانبها، ومن جانب الإدارة الأمريكية، لإتمام اتفاق تطبيع مع المملكة.

إسرائيليون بعد عودتهم لتل أبيب

من الموجودين على متن الطائرة؟

كان المسافرون الإسرائيليون بينهم مسؤولون أمنيون على متن الطائرة التي هبط في جدة، والتي كانت تقل 128 شخصًا، لكن هؤلا المسئولين كانوا يقضون إجازتهم في جزر سيشل وليسوا في مهمة رسمية.

ووفقًا للقناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى مسئولين أمنيين كبار، كانوا متابعين لموقف الطائرة، نظرًا للشخصيات الموجودة على متنها.

ومن بين المسافرين في تلك الطائرة أيضًا، كان شقيق عضو الكنيست الإسرائيلي «ألموج كوهين» وزوجته، فيما تواصل عضو الكنيست «كوهين» مع وزير الخارجية الإسرائيلي «إيلي كوهين»، وكذلك رونان ليفي مدير عام وزارة الخارجية، من أجل متابعة تفاصيل هبوط الطائرة وكيف ستتعامل السعودية معهم.

أسرة إسرائيلية خلال وجودهم في مطار جدة

نتنياهو يشكر السعودية

من جانبه، أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تقديره البالغ لتعامل السلطات السعودية مع المسافرين الإسرائيلي، واصفًا ذلك التعامل بـ «الدافئ».

وقال نتنياهو، في منشور باللغة العربية له عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» - تويتر سابقًا - "أود التعبير عن بالغ تقديري لتعامل السلطات السعودية الدافئ مع المسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم في أزمة فاضطرت للقيام بالهبوط الاضطراري في جدة.. ويسعدني أن الجميع يعودون إلى بيوتهم سالمين.. إنني أثمن عاليًا حسن الجوار".

وتحدث عدد من المسافرين ممن كانوا على متن الطائرة، مع وسائل الإعلام فور وصولهم إلى تل أبيب، وحكوا ما اضطرهم للهبوط في مطار الملك سلمان، والبقاء هناك لليلة.

ليلة لمسافرين إسرائيليين في جدة

وقال مسافرون عند هبوطهم في «بن جوريون» إنه كان هناك رائحة حريق في الطائرة، بالإضافة إلى ووميض (يبدو أنه كان ماسًا كهربائيًا على الأرجح)، وبعدها علموا أنهم هبطوا في جدة اضطراريًا.

وأوضحوا أنه في بداية الأمر انتابهم القلق والخوف نظرًا لأنهم هبطوا في دولة لا تجمعها علاقات بإسرائيل أو توجد بينهما أي اتفاقيات للسلام وتطبيع العلاقات، ولكن بعد الاستقبال الدافئ الذي رأوه، انتابهم شعورًا جيدًا.

وأوضحوا، خلال حديثهم لموقع «واللا» الإسرائيلي، أنهم توجهوا إلى فندق محدد وتم تقديم وجبة طعام لهم، قائلين: "لقد صنعنا التاريخ، وربما سنحقق السلام أيضًا.. تم نقلنا إلى الفندق وكانت هناك وجبة لنا، وشعرنا بالراحة والأمان حيث كان الجميع يتعامل معنا بلطف وكنا نتجول في السوق الحرة، ونشتري أشياء".

إسرائيليات بعد عودتهن لتل أبيب