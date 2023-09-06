تفاصيل دورة "المحاضر الأرثوذكسى" بمعهد المشورة فى المعادى

يستعد معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، تحت رعاية الأنبا دانيال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وتوابعها لقبول دفعة جديدة من دورة إعداد المحاضر الأرثوذكسي، خلال شهر أكتوبر المقبل.



وتركز دورة المحاضر الأرثوذكسي على دعم المهارات لدى الشباب القبطي في مجال العرض والتقديم، كما يدعم الدارس في مهارات الإلقاء، وتدريبك على الأسلوب الأمثل لنقل المعلومة إلي الآخرين بأسلوب احترافي شيق.



ويستطيع الدارس في هذه الدورة أن يكون الدارس محاضرا مشوريا معتمدا من قبل المعهد في الخدمات والكنائس والمؤتمرات.



ووضع المعهد عدة شروط للإلتحاق بالدورة، من بينها أن يكون المتقدم للدراسة من خريجي الدراسة الأكاديمية دفعة عامي 2022، 2023، كما يشمل خريجي النظام القديم بدءًا من دفعة 2019.

وحدد المعهد موعدا لاجتياز الامتحان التحريرى يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري بكنيسة مارمرقص المعادى ميدان النهضة، الامتحان عبارة عن أسئلة مهارات شخصية، إضافة الى أسئلة تقيس استيعاب ما سبق دراسته (شرط للقبول في الدورة).



وتابع المعهد في بيان، أن هناك عدة شروط عامة للالتحاق بالدورة من بينها الحصول علي مؤهل عالي، وأن يكون السن لا يقل عن 30 سنة في أول أكتوبر 2023، مع ضرورة اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي ستبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل.