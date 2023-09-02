السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق دورة "المرأة المعيلة" بمعهد المشورة نهاية سبتمبر

كنيسة
كنيسة

يستعد  معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وتوابعها، خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري، دورة بعنوان “المرأة المعيلة”.

وخصصت الإيبارشية، هذه الدورة للسيدات والفتيات، وللخادمات، لتكون حضورياً بمعهد المشورة، ويسمح بمتابعة الدورة عبر الإنترنت من خلال تطبيق “زووم”.

وتناقش الدورة عدة موضوعات من بينها: “تحديات المرأة المعيلة، مشاعر الوحدة، غياب الأبوة، استعيدي قيمتك، التعبير عن المشاعر، الشبع العاطفي، التوقعات والغفران، وشفاء المشاعر الجريحة، اعرفي حقوقك، وكيف تتغلبي على مشاكلك الاقتصادية والمشروعات الصغيرة، وأداء أدوارك بحزم وحنية”.

* انطلاق دورة نمو الشخصية:

في سياق متصل، أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بإيبارشية المعادي، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وتوابعها، عن قبول الحجز فى دورة نمو الشخصية لعام 2023، وهي دورة تساعد الشخص على التخلص من الإعاقات النفسية التي تعيق تطور شخصيته.

تعد هذه الدورة هامة لطلبة لهذه الفئات ( الجامعة – الخريجين – الشباب – إعداد خدام – الخدام – المقبلين على الارتباط والمتزوجين).

تأتي هذه الدورة تحت شعار قول القديس مار إسحق السرياني، "نحن لا نستطيع أن نعبد الله بنفوس مريضة".

كما يواصل المعهد استلام، طلبات الحصول على الدبلومة التخصصية من معهد مشورة المعادى، والتي تستمر فعالياتها لمدة 3 سنوات.

معهد المشورة الارثوذكسية رعاية الأنبا دانيال كنائس المعادي نهاية شهر سبتمبر المرأة المعيله معهد المشورة الإيبارشية

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