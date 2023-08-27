معهد المشورة بالمعادي يستعد لإطلاق دورة نمو الشخصية لعام 2023

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بإيبارشية المعادي، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وتوابعها، عن قبول الحجز فى دورة نمو الشخصية لعام 2023، وهي دورة تساعد الشخص على التخلص من الإعاقات النفسية التي تعيق تطور شخصيته.

تعد هذه الدورة هامة لطلبة لهذه الفئات ( الجامعة – الخريجين – الشباب – إعداد خدام – الخدام – المقبلين على الارتباط والمتزوجين).

تأتي هذه الدورة تحت شعار قول القديس مار إسحق السرياني، "نحن لا نستطيع أن نعبد الله بنفوس مريضة".

كما يواصل المعهد استلام، طلبات الحصول على الدبلومة التخصصية من معهد مشورة المعادى، والتي تستمر فعالياتها لمدة 3 سنوات .

شروط الإلتحاق بدبلومة المشورة المسيحية

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالمعهد، لدراسة دبلومة الثقافة المشورية، المقرر عقدها خلال أغسطس الجاري، برعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وتوابعها.

وأعلن معهد المشورة الأرثوذكسية، عن شروط الالتحاق للدراسة بدبلومة المشورة وهي:

1- أن يكون الطالب مهتم بدراسة المشورة.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

3- أن تكون لديه معرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وأشار المعهد في بيان له، إلى أن الدراسة في دبلومة الثقافة المشورية، لا تؤهل الدارسين لعمل جلسات مشورة ، ولكن تؤهلهم إلى الخدمة في المعهد عقب التخرج.

وتابع أن الدراسة بنظام الحضور، مخصص لسكان القاهرة الكبرى وتوابعها، كما خصص المعهد الدراسة عن بعد عبر الإنترنت، للدارسين من المحافظات المختلفة في مصر وخارجها أيضاً.

ويجتاز العام الدراسي في دبلومة الثقافة المشورية، من يشارك بالحضور بنسبة أكثر من 75% ، مع اجتياز الاختبارات السنوية بالعام الدراسي، وستكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

يحاضر في المعهد عدد من الأساقفة وخبراء المشورة ومن بينهم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي الأرثوذكسية وتوابعها ، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتور مجدي إسحق الطبيب النفسي.