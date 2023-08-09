«معهد المشورة الأرثوذكسية» يبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالمعهد، لدراسة دبلومة الثقافة المشورية، المقرر عقدها خلال اغسطس الجاري، برعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وتوابعها.

وأعلن معهد المشورة الأرثوذكسية، عن شروط الالتحاق للدراسة بدبلومة المشورة وهي:

1- أن يكون الطالب مهتم بدراسة المشورة.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

3- أن تكون لديه معرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وأشار المعهد في بيان له، إلى أن الدراسة في دبلومة الثقافة المشورية، لا تؤهل الدارسين لعمل جلسات مشورة ، ولكن تؤهلهم إلى الخدمة في المعهد عقب التخرج.

وتابع أن الدراسة بنظام الحضور، مخصص لسكان القاهرة الكبرى وتوابعها، كما خصص المعهد الدراسة عن بعد عبر الإنترنت، للدارسين من المحافظات المختلفة في مصر وخارجها أيضاً.

ويجتاز العام الدراسي في دبلومة الثقافة المشورية، من يشارك بالحضور بنسبة أكثر من 75% ، مع اجتياز الإختبارات السنوية بالعام الدراسي، وستكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

يحاضر في المعهد عدد من الأساقفة وخبراء المشورة ومن بينهم الانبا دانيال أسقف كنائس المعادي الأرثوذكسية وتوابعها ، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتور مجدي إسحق الطبيب النفسي، والمقص مكاريوس موريس مدير معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي ، والدكتور عادل حليم ، الأستاذ بمعهد الرعاية والتربية ،ونائب رئيس قسم الأرشاد الأسري، ودكتورإميل جوزيف الإستشاري النفسي ، ودكتور أليس توفيق ، أستاذ طب الأطفال ، والقمص أنطونيوس كمال راعي كنيسة مار جرجس شبين القناطر .

وتستعد المعاهد الدينية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الوقت الحالي لبدء استقبال طلبات الإلتحاق بها، خلال شهر أغسطس الجاري، ومن بينها “الكلية الإكليركية بالقاهرة، وبدير المحرق بأسيوط، ومعهد الدراسات القبطية، ومعهد الرعاية والتربية، ومعهد المشورة بالمعادي والدقي وكنائس وسط القاهرة، ومعهد اللغة القبطية بالمنيا”.