الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام المرحلة الأولى من حملة “حقك تنظمي” فى 5 مراكز بالمنيا

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا

تختتم اليوم الأربعاء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز محافظة المنيا ، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان فعاليات المرحلة الأولى من الحملة والتي أقيمت بمراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وملوي وديرمواس) وانطلقت يوم السبت 2 سبتمبر الجاري وتنتهي اليوم الأربعاء 6 من نفس الشهر.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بمتابعة أعمال حملات تنظيم الأسرة ضمن مبادرة "حقك تنظمي"، تحت إشراف مديرية الصحة بالمنيا وادارة مطاي الصحية وبالتعاون مع الوحدة المحلية والتي استمرت علي مدار خمسه أيام بمركز مطاي، من السبت الموافق ٢ سبتمبر وحتى  اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ، في إطار توفير خدمات تنظيم الأسرة ، إلى أكبر عدد ممكن من سيدات مركز مطاي بالوحدات الصحية بالمركز والقرى وكذلك بالعيادات المتنقلة.

وأوضح رئيس المركز، أن الفرق المتنقلة للحملة واصلت أعمالها بقرية سيله الغربيه التابعه لمجلس قروي منبال في اطار تقديم الخدمه الطبيه ووصولها لكل القرى، مشيرا إلى أنه تابع أعمال الوحدات الصحية المنتشرة بقرى مطاي ضمن مبادرة تنظيم الأسرة. 

وأشار رئيس مركز ومدينة مطاي، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع قرى المركز،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

 

ومن ناحيتها عقدت الإدارة الصحية بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة بالتعاون مع إدارة المرأة وإدارة الأزمات بالمركز اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمى حيث شارك فى الاجتماع إدارة التضامن الاجتماعى والأوقاف والمطرانية والرائدات الريفيات ورؤساء القرى وخلال الاجتماع تم عرض الاحتياجات المطلوبة من الجهات المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة والتي  ستنطلق فى مراكز بنى مزار والمنيا وأبوقرقاص والعدوة بدءا من يوم 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتي يوم 14 من نفس الشهر.

حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
حملة من حقك تنظمي بمراكز المنيا
المنيا ختام المرحلة الأولي حملة من حقك تنظمي لخدمات تنظيم الأسرة مجانا 5 مراكز بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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