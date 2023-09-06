"نويرة" تطلق موسمها الفني بالأوبرا وكلثوميات الموسم الجديد في معهد الموسيقى

تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفني الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام تحت عنوان انغام خالدة ويقودة المايسترو أحمد عامر ويستضيف النجمة ريهام عبد الحكيم وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 10 سبتمبر على المسرح الكبير ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن، صابرين النجيلي وأحمد عبد الكريم.

فرقة عبد الحليم نويرة

كما تبدأ فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية سلسلة كلثوميات في موسمها الفني الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 8 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية حيث يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من صابرين النجيلي ورحاب عمر.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقي العربي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية