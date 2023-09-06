"الأمريكية للتنمية" تعلن دعم المناخ في إفريقيا بـ35 مليون دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن دعمها لمجموعة من الاستثمارات والمبادرات لدعم العمل المناخي في أفريقيا كجزء من قمة المناخ الأفريقية المنعقدة هذا الأسبوع في نيروبي، كينيا.

ويتضمن ذلك استثمارات جديدة بقيمة 35 مليون دولار هذا العام، ستدعم هذه الأنشطة المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا لبناء قدرتها على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ وتحقيق النمو المستدام لاقتصاداتها، وشراكات التحول العادل للطاقة، والجهود العالمية للحفاظ على مصارف الكربون المهمة.

الاستثمار في المناخ في كينيا

تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1.4 مليون دولار لدعم حكومة كينيا لتطوير خطة تنشيط سوق الكربون والإطار التنظيمي والقانوني حول الكربون لضمان نزاهة السوق وشفافيته وإنصافه، وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا بتوسيع مبادرتها لتحفيز الهواء النظيف إلى نيروبي.

ويعد المحفز هو الجهد الرئيسي الذي تبذله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من تلوث الهواء، ويعمل حاليًا في جاكرتا بإندونيسيا وإندور بالهند، ستستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2.9 مليون دولار لدعم قادة الحكومات المحلية في المدن الثلاث للحد من تلوث الهواء الناجم عن المصادر الرئيسية مثل النقل وحرق النفايات.

توسيع دعم أفريقيا للطاقة وشراكة التحول العادل للطاقة

وتستثمر المبادرة مبلغ 4.8 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأنشطة التي تستجيب لخطة استثمار شراكة الطاقة العادلة في جنوب أفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة التنمية الأفريقية الأمريكية ووزارات الطاقة والتجارة والخارجية

تعزيز الاستعداد والاستثمار في القدرة على الصمود في المناطق الحضرية

ومن خلال مشاريع الابتكار التنموي، تتوقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استثمار 1.5 مليون دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل العام النظيفة والخضراء من خلال دعم شركة النقل بالحافلات الكهربائية في كينيا .

تعبئة الاستثمار في الحلول المناخية الأفريقية

تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال صندوق مؤسسات التنمية والنمو والتمكين التابع لها، باستثمار 2.5 مليون دولار في صندوق تمويل الكربون التعاوني التابع لشركة Acorn كشريحة أولى للخسارة، وبالتالي فتح الوصول إلى سوق الكربون التطوعي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومساعدة الصندوق على تحقيق هدفه المتمثل في التحفيز. 110 ملايين دولار للزراعة الذكية والمرنة للمناخ. وسوف يذهب 80% من عائدات مبيعات ائتمان الكربون للصندوق إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة Prosper Africa، من خلال مرفق الاستثمار التحفيزي Prosper Africa، باستثمار مبلغ إجمالي قدره 1.75 مليون دولار في صندوقين استثماريين مؤثرين، وهما EG Capital وThe Catalyst Fund المدعوم من المجموعة الأم BFA Capital.

وتهدف الصناديق إلى جمع مبلغ إجمالي قدره 140 مليون دولار لمساعدة المجتمعات على بناء القدرة على التكيف مع مخاطر المناخ والاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقية ذات النمو المرتفع والشركات المتوسطة الحجم في قطاعات مثل الغذاء والمناخ والصحة والتعليم.