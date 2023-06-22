الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: مؤشر تنافسية المحافظات أداة مهمة لدعم متخذى القرار

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، عن دعمها جهود مصر في إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، معتبرة إياه أداة مهمة لدعم متخذي القرار في الدولة ويساعد على اتخاذ القرارات الهامة ومنها تخصيص الموارد والاستثمارات للمحافظات، كما يساعد القطاع الخاص حتى ينخرط في تنفيذ المشروعات الجاذبة في جميع المحافظات المختلفة.

وأضافت سانشو، خلال كلمتها في حفل إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مؤشر تنافسية المحافظات يرتبط بتحسين التنافسية بين المحافظات المصرية، يمكن أن يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها. 

وبينت أن دول العالم كافة تعتمد على هذه المؤشرات، نظرًا لأهميته بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون لمعرفة أن استثماراتهم ستتم في بيئة مواتية لافتة إلى أن الجهود الجماعية ستساهم في وضع مصر في موقع الريادة إقليميًا وعلى مستوى الشرق الأوسط. 

وتابعت: "نحن نعتبر شريكًا أساسيًا في مناقشة الشراكات الدولية في القطاعين العام والخاص ونشر الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين الحياة والظروف المعيشة، ونحن ملتزمون بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030".

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