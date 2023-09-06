وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تلقى طلبات الراغبين في الحصول على التدريب المهني على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وهي : مهنة تصنيع السجاد والكليم، وأعمال الخوص والإكسسوارات والخرز والمشغولات اليدوية باللواء صبيح، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات المياة ومواتير الغاطس بموط والفرافرة ، وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة.

يأتى ذلك في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 /2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهني وتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات للشباب من الجنسين، لتأهيلهم واصقال مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن البرامج المقدمة للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة بشرط التفرغ الكامل للتدريب خلال فترة الدورات، كما يحصل المتدربين علي شهادة معتمدة باتمام التدريب تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، مع تسليمهم أدوات وملابس التدريب مجاناً ، وتأمين صحي ضد الاصابات خلال التدريب، ومكافات للأوائل، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي صورة بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية، وصورة من المؤهل الدراسي إن وجد.

فرص عمل لشباب بني سويف



وفى سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة بني سويف بتوفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل، وذلك للراغبين في العمل على مهن مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين في نفس المجالات، ومهندس جودة، ومشغلين غرف تحكم، ومساعدين انتاج، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل علي توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة في كل محافظة، للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

وأوضح احمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، أنه جرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي المقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في هذا الشأن، ومشيراً إلى ان الفرص المتوفرة هي : 3 مهندس كهرباء، و3 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس جودة، و5 فنى كهرباء، و5 فنى ميكانيكا، و4 مشغلين غرف تحكم، و 6 مساعدين انتاج..

وأشار مدير المديرية انه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1 - 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006..