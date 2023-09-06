أقباط مصر يحيون تذكار ذكرى استشهاد القديس بشاي الأنطاكي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس بشاي الأنطاكي.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن وفي مثل هذا اليوم استشهد القديس بشاي شقيق القديس باهور كان من مدينة إنطاكية ونظرا لتقواه وعلمه رسموه قسا فلما مضي أخوة أباهور وأمه إلى الإسكندرية واستشهدا في اليوم التاسع والعشرين من شهر بؤونه أتي هذا القديس إلى الإسكندرية ليتبارك من جسديهما بعد أن وزع كل ماله علي الفقراء والمساكين ولما رأي الجسدين بكي كثيرا ثم مضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه كثيرا حتى أسلم روحه الطاهرة.

موقف مؤمني المنطقة

وأمر الوالي بحرق جسده مع أجساد أخيه وأمه وشهداء آخرين يبلغ عددهم ثمانية وثمانين . ثم أتي بعض المؤمنين وأخذوا أجساد القديسين بشاي وأباهور وأمهما والقديسة طابامون التي من دنبق وأبيماخوس من البرمون ورشنوفة من طليا وحملوهم إلى انساباشي فتلقاهم المؤمنون باحترام عظيم .

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من جهة أخرى، التقى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، مجمع كهنة الإيبارشية في كنيسة القديس الأنبا موسي ببيت المؤتمرات السيدة العذراء والبابا شنودة بالفاروقية التابعة للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته توصيات روحية من نيافته، ثم قام نيافته بترتيب مجموعة من المحاضرات لمجمع نيقية والتي سوف يتم تجميعها في كتاب بمناسبة مرور ١٧ قرنا على مجمع نيقية، وفي الختام قدم نيافته تهنئة للآباء بأعياد رسامتهم.

وأيضًا وصل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر مساء أمس إلى فرنسا.

وكان في استقباله في المطار بفرنسا الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، والراهب القمص بضابا المُحرقي الذي يخدم هناك بالإيبارشية، ويرافق نيافة الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي.