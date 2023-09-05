الأقباط الكاثوليك يحيون ذكرى الطوباوية كاترينا دي ماتيس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية كاترينا دي ماتيس من راكونيجي، وبهذه المناسبة نشر الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها إنه ولدت كاترينا دي ماتيس في شهر يونية عام 1486م في راكونيجي في منزل يقع في منطقة سان جيوفاني، وهي منطقة فقيرة ليست بعيدة عن المدينة. أسوار المدينة. في المبنى المتواضع المكون من طابقين. والذي تم استخدامه كمنزل للعائلة وورشة عمل والدها.كانت الطفلة السادسة للحداد جورجيو وزوجته بيليا فيراري. وسرعان ما عملت كحائكة في مصنع للغزل في مسقط رأسها.

معاناة أسرية

اتسمت الحياة الأسرية بالحرمان المستمر والأمراض. على النقيض من ذلك، كانت مواهبها الروحية كبيرة، ويقال، على سبيل المثال، إنها في التاسعة من عمرها انفجرت بالبكاء لأنها كانت متعبة جداً من العمل، ورأت رؤية الطفل يسوع الذي عزاها. وبعد ذلك، في سن الرابعة عشرة، نذرت البتولية بعد تجربة شعرت بأن الروح القدس قد ملاها وأسكب عليها مواهبه السماوية، بشفاعة القديس استفانوس. وبعد ذلك شعرت وشاركت في آلام السيد المسيح ، بدون ظهور الندبات على جسدها .

وأن الشائعات بأنها نالت ندبات السيد المسيح وشاهدت رؤي سماوية ، عرضتها للنبذ: في عام 1523،وأثارت قلق الكنيسة في عام 1512 أُجبرت على المثول أمام المحكمة الأسقفية في تورينو لاستجوابها بشأن الوقائع. روت كاترينا في المحكمة حياتها وأحداثها الغامضة وبرأها القضاة من الاتهامات .عاشت كاترينا هناك حتى عام 1523م ، عندما قررت الذهب للحياة الانعزالية في كاراماجنا بييمونتي، وباعت المنزل إلى الدومينيكان. في الغرفة بالطابق الأول، أمضت معظم يومها في الصلاة، غالبًا ما كانت مريضة وطريحة الفراش، وتنسج شرائط الحرير.فكان المعبد الصغير المخصص لها صغير الحجم ومتواضع ، بالإضافة الى هيكل خشبي جميل ، لائق بهيكل الرب . وكذلك الجرة التي بها بعض أغراض كاثرين الشخصية، مثل المقص والخيوط الحريرية وبعض المجلدات.

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وفى عام 1514م انضمت كاترينا للرهبنة الدومينيكانية الثالثة العلمانية، وحضر حفل انضمامها السيد كلاوديو دي سافويا راكونيجي، كونت راكونيجي وحاكم فرشيلي،الذي ظل طوال حياته في صداقة مع كاترينا. وضعت نفسها تحت التوجيه الروحي لواعظ مشهور: الأب دومينيكو أونيستي من برا،وبسبب تجاربها الصوفية المستمرة ،وبأمر من برناردينو دي سافويا خليفة كلاوديو، اضطرت إلى مغادرة المدينة والتقاعد في كاراماجنا بييمونتي مع شقيقتين أخريين. كانت لديها علاقة خاصة مع النفوس في المطهر. ذات مساء، بينما كانت في السرير، تعاني من حمى شديدة، كانت تفكر في النفوس المطهرية، عندما اختطفت فجأة في حالة من النشوة واقتيدت إلى المطهر، ورأت لهيب المطهر والنفوس تعاني من أبشع الآلام. وفجأة سمعت صوتًا يقول: «كاترينا، لكي تتمكني من الآن فصاعدًا من أن تأخذي النفوس المسكينة على محمل الجد أكثر، سأجعلك الآن تشعرين بألمهم للحظة في رأسك».

شرارة من النار

وحالما انتهت من سماع تلك الكلمات رأت شرارة من النار تتجه نحوها وتضرب خدها الأيسر، ورأت بعض الأخوات الحاضرات هذه الشرارة وعلى الفور انتفخ وجه كاثرين وظل كذلك حتى بعد أن عادت إلى رشدها. واعترفت الطوباوية أن كل الآلام التي عانت منها حتى ذلك الحين، حتى لو كثرت، لا تقارن بالألم الذي سببته تلك الشرارة. منذ ذلك اليوم أخذت تقدم صلوات وصيامات لتخليص الأنفس المطرية من العذابات. مرة أخرى ظهر لكاترينا راهب كارثوسي كان قد عارض البابا غريغوريوس الثاني عشر في عام 1409 خلال مجلس بيزا، لكنه قبل وفاته تصالح مع البابا والكنيسة وقام بالتكفير عن الذنب. لقد أُعلن لكاترينا أن الله قد حكم عليه بالتكفير عن المطهر القاسي للغاية، والذي تحرر منه بفضل الصلوات والتكفير والتضحيات التي قدمتها له كاترينا.وفي أحد الأيام ظهر يسوع لها، ومنه وجاء من الجانب المطعون بالحربة سيل عظيم من الدم، الذي تدفق نصفه على الأرض على الخطاة ونصفه الآخر نزل على النفوس في المطهر.

أدركت كاترينا أن تقدماتها الطوعية للصلوات والتكفير عن الذنب يجب أن تقدم نصفها لرد الخطاة ونصفها الآخر لدعم النفوس في المطهر.وفي صلواتها، كانت تقدم نفسها باستمرار لله من أجل خير الآخرين، وبالأخص ضحايا الحروب التي عذبت إيطاليا في ذلك الوقت. عانى في السنوات الأخيرة من حياتها من مرض طويل اعتبره بالتأكيد استجابة لصلواته . ( لأنها كانت تريد أن تشارك السيد المسيح في آلامه) . وتفاقمت المعاناة بسبب الوحدة حيث تخلى عنها أصدقاؤها، وصلت شهرتها أيضًا إلى جيوفاني فرانشيسكو الثاني بيكو ديلا ميراندولا، ابن أخوها وكاتب سيرة جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا الأكثر شهرة، الذي اتصل بها والتقى بها عدة مرات: كان جيانفرانشيسكو بيكو في الواقع يكتب سيرة ذاتية لها. وتوفت كاترينا في كارماجنولا في سبتمبر 1547 دون حضور كاهن. وبعد خمسة أشهر، تم العديد من المعجزات بشفاعتها ، لذلك تم نقل الجثمان إلى غاريتسو، في كنيسة انتقال السيدة العذراء مريم ( دير الدومينيكان أنداك) في عام 1808، أعلنها البابا بيوس السابع طوباوية . لا تزال "أخوية القديسة كاثرينا الطوباوية" تعمل في راكونيجي وهناك كنيسة مخصصة إكراماً لها.