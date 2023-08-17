الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة كلارا للصليب

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديسة كلارا للصليب من مونتيفالكو العذراء اذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها قائلا ولدت كلارا في عام 1268م، في مونتيفالكو، في مقاطعة بيروجيا في منطقة بالقرب من كاستيلاري بالقرب من كنيسة سان جيوفاني باتيستا هي بلدة أمبرية صغيرة تطل على سبوليتو. الوادي، في عائلة ميسورة الحال، كانت الابنة الثانية لداميانو وجياكوما فنجينتي.

كان لدى كلارا أخت تدعي جيوفانا وشقيق أكبر يدعي فرانشيسكو.منذ سن الرابعة ، أظهرت ميلًا قويًا لممارسة الصلاة لدرجة أنها قضت ساعات كاملة منغمسة في الصلاة ، الانسحاب إلى أكثر الأماكن الخفية في بيت ابيها، أيضًا كانت لديها إخلاص عميق لآلام ربنا ومجرد رؤية الصليب كان بالنسبة لها تحذيرًا من ارتكاب أي خطأ . كانت تقوم بتقشف شديد على ذاتها لدرجة أنها كانت ترتدي قميص من الشوك تحت ملابسها.

وتابع: أسست أختها جيوفانا محسبة سان ليوناردو، بمساعدة مالية من والدها ، حيث عاشت أختها جيوفانا وصديقتها أندريولا كأميرتين في تقشف شديد ، وكانتا تنتمين إلى الرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية. في عام 1274، عندما كانت كلير تبلغ من العمر ست سنوات، سمح أسقف سبوليتو لجوان باستقبال المزيد من الأخوات، وفي هذا الوقت انضمت كلارا إليهما، وارتدت الثوب الرهباني العلماني في عام 1278م .

وأضاف: نمت الجماعة بشكل كبير وإزداد إنضمام الفتيات لديهما فاضطروا لبناء محبسة كبيرة بعيدة عن المدينة. وفى عام 1290م سعت كلارا وشقيقتها جيوفانا ورفيقاتهم إلى دخول الحياة الرهبانية بالمعنى الدقيق للكلمة، وقدموا طلبًا إلى أسقف سبوليتو؛ نظرًا لأن الرهبنة الثالثة للقديس فرنسيس (العلمانية) لم يتم تأسيسها بعد، أنشأ الأسقف ديرهم المجاور لكنيسة سانت إيلوميناتا في مونتيفالكو وفقًا لقانون القديس أوغسطين. فقدمت كلارا نذورها الرهبانية ( الفقر والعفة والطاعة) وأصبحت راهبة أوغسطينية.

وأوضح أنه تم انتخاب أختها جيوفانا لتكون رئيسة الدير الأولى ، وتم تكريسها في المحسبة (التي بناها ومولها والدهم). وفى 22 نوفمبر 1291م توفيت جيوفانا ،وبعد ذلك تم انتخاب كلار رئيسة للدير. كانت مترددة في البداية في قبول منصبها ، لكنها فعلت ذلك بعد تدخل أسقف سبوليتو. كان عام 1294 عامًا حاسمًا في حياة كلير الروحية. خلال الاحتفال بعيد الغطاس ، بعد الإدلاء باعتراف عام أمام جميع الراهبات الأخريات ،وقعت في النشوة الروحية( إنخطاف روحي) وبقيت على هذه الحالة لعدة أسابيع. نظرًا لأنها لم تكن قادرة حتى على تناول الطعام خلال هذه الفترة ، فقد حافظت الراهبات الأخريات على حياة كلارا بإطعامها الماء المحلى بالسكر.

وأضاف أنه خلال هذا الوقت، ذكرت كلارا أن لديها رؤية رأت فيها نفسها تُدان أمام الله. كما ذكرت كلارا بأنها رأت في رؤيا يسوع مرتديًا زي مسافر فقير. ووصفت وجهه بأنه غارق في وزن الصليب وأن جسده يظهر عليه علامات التعب. أثناء الرؤية ، ركعت كلارا أمامه ، وبينما كانت تحاول منعه.