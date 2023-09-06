الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| ليلة حافلة بمهرجان القلعة.. وتقديم الخدمات الطبية لـ9 ملايين مواطن

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدّر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

ليلة حافلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تتواصل الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد نجاحات طويلة على مدار أسبوعين، حيث تحتضن القلعة خلال فعاليات الليلة 4 فعاليات مختلفة أبرزها للنجمة لينا شاماميان.. للمزيد اضغط هنا.

"العميل صفر" و"وش فى وش" يتصدران إيرادات الأسبوع

تصدرا فيلما "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسني و"وش في وش" بطولة النجم محمد ممدوح وأمينة خليل، إيرادات شباك التذاكر خلال الأسبوع المنقضي في مصر، حيث تفوق الثنائي على كل الأفلام المعروضة بدور العرض.. للمزيد اضغط هنا.

تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 9 ملايين مواطن

استعرضت وزارة الصحة والسكان، الإنجازات والخطوات الاستباقية التي حققتها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمر الذي ساهم في حدوث طفرة كبيرة بالتطوير من أنظمة الرعاية الصحية، ووصول أفضل خدمة طبية وعلاجية إلى مستحقيها من المواطنين بجميع الفئات والشرائح العمرية، وذلك في إطار إلتزام وزارة الصحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. للمزيد اضغط هنا.

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق التهم 32 توك توك كانوا متوقفين داخل جراج بـ حدائق القبة بينما نجحت القوات في استخراج نحو 70 آخرين دون خسائر.. للمزيد اضغط هنا.

أبطال فيلم وش في وش ابرز التريند هذا الاسبوع مهرجان القلعة أسعار تذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة 14 عرضا دوليا في مهرجان المسرح التجريبي

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