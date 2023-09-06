عبير نعمة لـ "الحياة": كل دروب الفن تؤدى إلى مصر

أكدت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القلعة، وهي المشاركة الأولى لها في المهرجان، مشددةً على أن المكان يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وأضافت "نعمة"، خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ 31، أن الوقوف أمام هذا الجمهور الكبير مهم بالنسبة لها، ويختلف عن وقفة المسرح المُقفل، متابعة أنها اختارت أغانيها بناء على الجمهور والوقت والفرقة الموسيقية الخاصة بها، حيث قدمت أغاني لفيروز وليلى مراد وأغاني خاصة بها.

ولفتت إلى أنها قدمت أغنية "يا محلى نورها" لأنها من الفلكلور المصري وهي لسيد درويش الذي يعتبر علما من أعلام الموسيقى، كما غنت "قلبي دليلي" لأنها تحبها جدًا، وأغاني لزكي نصيف وأخرى من التراث اللبناني.

ورأت أن كل دروب الفن تؤدي إلى مصر، والموسيقى مرتبطة بالجينات المصرية لأن المصريين يغنون بطبيعتهم والشعب المصري مُحب ومنفتح ولديه حس فكاهة ومُرحب، وفي مصر من المستحيل أن تشعر أنها غريبة، ولو وصلت إلى قلب المصريين فتعتبر أنها وصلت إلى قلب العالم كله.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين، حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.